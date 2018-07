Segunda fase da Copa SP começa com 8 jogos na terça A Federação Paulista de Futebol definiu a tabela da segunda fase da 44ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada a partir desta terça-feira, quando serão realizados oito jogos. As outras oito partidas que definirão os classificados às quartas de final serão realizadas no dia seguinte.