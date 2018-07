Segunda fase da Copinha começa nesta terça com dois jogos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta segunda-feira as datas, horários e locais dos jogos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, cujo estágio inicial da competição foi encerrado no último domingo. A primeira fase eliminatória do torneio começará nesta terça-feira com dois jogos: Goiânia x Linense, às 19 horas, em Lins, e Paraná x Grêmio, às 21 horas, em São José do Rio Preto.

Já para quarta-feira foram marcados oito confrontos. Três deles serão às 16 horas: Botafogo x Botafogo-SP, em Leme, Coritiba x Vitória, em Paulínia, e Cruzeiro x Vasco, em Taubaté.

Outros três jogos ocorrerão às 19 horas e são os seguintes: Bahia x Fluminense, em Bauru, Ceará x Palmeiras, em Limeira, e Sport x Ituano, em Itu. Já os outros dois duelos do dia ocorrerão às 21 horas, quando Flamengo e Taboão da Serra medirão forças em Osasco e o Atlético-MG encara o Avaí em São Bernardo do Campo.

Fechando os 16 duelos desta segunda fase, outras seis partidas serão realizadas nesta quinta-feira. Maior vencedor da história da Copinha, com nove títulos, o Corinthians enfrentará o Grêmio Prudente, em Barueri, às 17h30, horário em que o Criciúma pegará o Lemense, em Ilhabela.

Outros três duelos do dia começam um pouco mais cedo, às 16 horas: Goiás x Guarani e Figueirense x Mirassol, ambos em São Paulo, e São Caetano x Inter de Limeira, em Guarulhos. Fechando a segunda fase, às 21 horas, o São Paulo encara o Atlético-PR, em São José dos Campos.

Confira as datas, horários e locais dos confrontos da segunda fase:

Terça-feira

19h - Goiânia x Linense, em Lins

21h - Paraná x Grêmio, em São José do Rio Preto

Quarta-feira

16h - Botafogo x Botafogo-SP, em Leme

16h - Coritiba x Vitória, em Paulínia

16h - Cruzeiro x Vasco, em Taubaté

19h - Bahia x Fluminense, em Bauru

19h - Ceará x Palmeiras, em Limeira

19h - Sport x Ituano, em Itu

21h - Flamengo x Taboão da Serra, em Osasco

21h - Avaí x Atlético-MG, em São Bernardo do Campo

Quinta-feira

16h - Goiás x Guarani, em São Paulo

16h - Figueirense x Mirassol, em São Paulo

16h - São Caetano x Inter de Limeira, em Guarulhos

17h30 - Corinthians x Grêmio Prudente, em Barueri

17h30 - Criciúma x Lemense, em Ilhabela

21h - São Paulo x Atlético-PR, em São José dos Campos