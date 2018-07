Segunda fase da Série D começa no sábado e vai durar três finais de semana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira a tabela da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os 32 jogos, de 16 confrontos de mata-mata, foram divididos durante três finais de semana. As primeiras partidas acontecem já no próximo sábado.

A segunda fase começa com Aparecidense-GO x Ceilândia-DF e Espírito Santo x J. Malucelli, às 16h de sábado. No domingo, há nove jogos marcados, para quatro horários diferentes: 15h, 16h, 17h e 19h.

Já no final de semana seguinte, os jogos vão ocupar oito horários diferentes, com direito a duas partidas às 11h de domingo: São Bento x Brusque, em Sorocaba (SP), e Inter de Lages x Caxias, em Lages (SC). Quatro confrontos só serão decididos no dia 7 de agosto, domingo, já durante a Olimpíada. Todas essas quatro partidas serão no Norte do País.