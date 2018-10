Segunda pior defesa, Sport tenta superar baixas para surpreender Atlético-PR

Segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 45 gols sofridos, o Sport tenta superar os desfalques para buscar uma vitória diante do Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, pela 29ª rodada, neste domingo, às 19 horas. O técnico Milton Mendes não poderá contar com os zagueiros Durval e Max, o lateral Sander, o volante Jair e o atacante Rogério.

Os dois primeiros estão com problemas físicos e foram vetados pelo departamento médico, assim como o atacante Rogério. Já Sander e Jair, titulares na vitória de virada para cima do Internacional por 2 a 1, estão suspensos. Em suas vagas entram Evandro e Fellipe Bastos, respectivamente. Michel Bastos seguirá atuando como um falso 9.

Milton Mendes fez muitos elogios ao adversário, que acumula 10 vitórias seguidas em casa, mas parece já saber bem o que seu time precisa fazer em campo. "Temos que ter todos os cuidados. O Atlético-PR é uma equipe que se defende bem, pressiona alto, e é por aí que pode ser proveitoso para nós. É uma equipe perigosa, tem vários jogadores bons. Nós sabemos como eles jogam. Então temos que tentar não deixar eles fazer o que eles têm de melhor e tentar usar o que eles tem de não tão bom", afirma o técnico.

Apesar da vitória surpreendente sobre o Inter por 2 a 1, de virada, o Sport segue em situação delicada no Brasileirão, já que aparece com 27 pontos e com mais de 50% de chances de ser rebaixado.

"Nós tivemos uma semana boa, tranquila, com condições de fazer muita coisa. Nosso papel é dar tranquilidade aos jogadores e mostrar qual é o caminho, e assim estamos fazendo. Estamos preparados para ter consistência defensiva e ir atrás do nosso objetivo", discursou Mendes, de forma otimista.