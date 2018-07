Segunda vaga no grupo do São Paulo pode ser decidida por sorteio

Uma combinação de resultados poderá fazer com que a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa Libertadores seja decidida por sorteio. O time tem dois pontos a mais que o San Lorenzo, mas se empatar com o Corinthians por 0 a 0 e o rival vencer o Danubio por 4 a 1, as duas equipes que buscam a segunda posição do grupo ficarão iguais em todos os critérios de desempate.

No momento, o São Paulo tem 9 pontos, com três de saldo de gols e sete gols marcados. O San Lorenzo tem 7 pontos, com saldo de gol zero e três gols marcados. Assim, se o São Paulo não marcar gols e o time argentino vencer por três gols de diferença marcando quatro gols, eles empatariam em tudo. Se o clássico no Brasil ficar em 1 a 1, e o San Lorenzo ganhar por 5 a 2, ocorre a mesma coisa.

Pelo regulamento da Conmebol, os critérios de desempate são gols pró, gols a favor e gols marcados fora de casa, nessa sequência. Tanto São Paulo quanto San Lorenzo fizeram dois gols fora de casa e ambos vão jogar em casa na última rodada, ou seja, esse critério já não vai mudar após a rodada desta quarta-feira.

Para evitar a calculadora, o São Paulo sabe que só os três pontos vão garantir a vaga sem precisar fazer contas. "Nós precisamos da vitória. O Corinthians quer obter melhor posição, para ficar numa situação melhor na classificação geral. Se nós vencermos, chegaremos a 12 pontos e isso nos levaria provavelmente ao melhor posicionamento entre os segundos colocados", explicou o goleiro Rogério Ceni.

Confira o trecho do regulamento da Libertadores que menciona os critérios de desempate:

- Artigo 5º

5.1 Em caso de igualdade de pontos entre dois ou mais clubes na Segunda Fase, as posições serão definidas por um desses procedimentos:

a) A favor do clube ou dos clubes com melhor saldo de gols. A diferença de gols se obtém subtraindo dos gols marcados, os gols sofridos.

b) Se a diferença de gols de dois ou mais clubes for igual, o clube que tiver marcado maior número de gols será o ganhador.

c) Se a igualdade for mantida, a posição se definirá a favor do clube com maior quantidade de gols a favor atuando como visitante.

d) Se depois destes procedimentos dois o mais clubes mantiverem a igualdade, a posição será definida mediante um sorteio.