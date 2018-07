Segundo do dia: Corinthians anuncia contratação do meia Ángelo Araos

Destaque do Universidad de Chile, o jovem meio-campista Ángelo Araos, de 21 anos, é o novo reforço do Corinthians. O clube confirmou a chegada do atleta por empréstimo nesta segunda-feira, pouco depois de anunciar oficialmente a contratação do atacante paraguaio Sergio Díaz.

Araos chega ao clube com contrato de empréstimo de um ano e compra automática por mais quatro temporadas depois deste período. O negócio foi fechado em torno de quase US$ 5 milhões (R$ 17 milhões). O jogador chega para tentar suprir a saída de Rodriguinho e a equipe alvinegra pagou o valor da multa contratual para conseguir sua liberação.

Araos nasceu em 1997 e no Universidad fez cinco gols em 24 jogos. Ele já jogou como segundo volante e meia armador, justamente funções exercidas por Rodriguinho, que foi para o Pyramids, do Egito.

Após o anúncio do Corinthians, o ídolo chileno Arturo Vidal, do Bayern de Munique, publicou a foto de Araos com o escudo corintiano e desejou felicidades ao "craque". "Muitas felicidades neste novo passe, craque", escreveu Vidal.