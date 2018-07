Segundo jogo da final do Campeonato Mineiro será disputado em Varginha A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou nesta quinta-feira o local do segundo jogo da final do Estadual, entre Atlético-MG e Caldense. A partida será disputada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, às 16 horas do dia 3 de maio.