Segundo mais longevo do elenco, Reinaldo renova com São Paulo até o fim de 2022

O São Paulo acertou nesta quarta-feira a renovação do contrato de Reinaldo. O lateral-esquerdo tinha acordo até o fim deste ano e o vínculo foi ampliado para dezembro de 2022. Ele é o segundo jogador do elenco com mais partidas pelo clube, com 273 jogos, e só atuou menos vezes que Hernanes (323).

A assinatura da prorrogação do contrato foi realizada nesta tarde, no CT da Barra Funda, com presenças do presidente Julio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. A renovação é automática porque o lateral alcançou metas estipuladas no antigo vínculo, que havia sido assinado em outubro de 2019.

Reinaldo foi contratado em maio de 2013 e é um dos jogadores mais longevos do atual elenco. A primeira passagem durou até 2016. Depois disso, o atleta defendeu por empréstimo Ponte Preta e Chapecoense até voltar ao São Paulo em 2018.

Desde que voltou, Reinaldo assumiu a condição de titular da posição e se tornou um dos destaques do time paulista nas últimas temporadas. Somando as duas passagens pelo clube, ele tem 21 gols e 28 assistências em 273 jogos. No ano passado, foi líder da equipe em passes para gol, com 12.

Nesta temporada, por enquanto, o jogador também é o maior garçom da equipe, com três assistências. Reinaldo é o sexto lateral-esquerdo com mais jogos pelo clube paulista, atrás de Nelsinho (512), Riberto (481), Gilberto Sorriso (434), Alfredo Ramos (322) e Noronha (298).