Segundo pior público do Santos em 2019 rende lucro de apenas R$ 61 mil

A má fase dentro de campo tirou o Santos da briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e também trouxe efeitos negativos para as finanças do clube. No último domingo, quando derrotou o CSA por 2 a 0, pela 22ª rodada do torneio nacional, o time registrou o seu segundo pior público como mandante na temporada e teve lucro de apenas R$ 61 mil.

Antes de derrotar o CSA, o Santos havia vencido apenas um dos últimos oito jogos que tinha disputado no Brasileirão. Além disso, acumulava três tropeços consecutivos na Vila Belmiro, o que provocou o afastamento da sua torcida para o confronto com a equipe alagoana.

A partida atraiu apenas 6.615 torcedores ao estádio, com arrecadação bruta de R$ 263.080. Como o Santos teve despesas de R$ 157.605,37 e dedução de R$ 44.150,00, apenas R$ 61.324,63 entraram, efetivamente, nos cofres do Santos.

O público só foi maior do que o de outro duelo como mandante pelo Brasileirão, em 9 de junho, quando o Santos derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1, na Vila Belmiro. Aquele jogo atraiu 5.794 torcedores ao estádio, com renda bruta de R$ 199.730 e renda líquida de apenas R$ 5.000,45. Esse jogo foi disputado na sequência da eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil, coincidentemente também pelo Atlético-MG.

Nenhum desses compromissos no Brasileirão, porém, rendeu prejuízo ao Santos, o que aconteceu em 12 de maio, quando o time bateu o Vasco por 3 a 0 para 11.411 torcedores no Pacaembu. Embora a renda bruta tenha sido superior - R$ 343.555 -, as maiores despesas para abrir o estádio paulistano deixaram o clube no vermelho naquela partida em R$ 19.561,51.

Após superar o CSA, o Santos viajará até o Rio, onde enfrentará o Vasco no próximo sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o time vai voltar à Vila Belmiro para fazer clássico contra o Palmeiras, em 9 de outubro.

Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão: