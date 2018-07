Segurança do sorteio das Eliminatórias da Copa no Rio terá mil policiais

RIO - Cerca de mil policiais estarão envolvidos diretamente no complexo esquema de segurança montado para o sorteio de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no sábado, a partir das 15 horas, na Marina da Glória, na zona sul do Rio. Será o primeiro grande teste da secretaria extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, que está sendo criada pelo Ministério da Justiça para coordenar as ações envolvendo a Copa das Confederações, em 2013, a Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada do Rio, em 2016.

A secretaria ainda precisa ser reconhecida por decreto, mas já possui boa parte da estrutura formada. Ela será chefiada pelo delegado da Polícia Federal, José Geraldo Botelho. Segundo o Ministério da Justiça, o plano de segurança para o evento de sábado contará com táticas antiterroristas e foi traçado em conjunto por Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além da participação da secretaria estadual de Segurança (Seseg) e da Guarda Municipal.

Dois eventos são considerados prioritários: o banquete oferecido pela Fifa na sexta-feira à noite, no Píer Mauá, na zona portuária do Rio, e a própria cerimônia do sorteio na tarde de sábado. Para isso, o Centro de Comando e Controle já foi instalado na Marina da Glória. Enquanto isso, helicópteros e batedores da Polícia Rodoviária Federal farão a escolta das autoridades.

Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, os grupos de operações especiais das polícias Federal, Militar e Civil estão preparados para o emprego de contramedidas em casos de incidente QBRNE (químico, biológico, radiológico, nuclear e explosivo). E o policiamento nas ruas da cidade, segundo a Seseg, também será reforçado.