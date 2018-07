Seguro no cargo, Enderson repete pedido de contratações

O Santos precisa passar por uma reciclagem, com a contratação de reforços pontuais e a dispensa de jogadores para ser competitivo e disputar títulos em 2015. O diagnóstico é de Enderson Moreira, que está a um jogo de atingir o 10º resultado negativo seguido. Somados os jogos das semifinais da Copa do Brasil e das últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, o time acumula seis derrotas e três empates.

"O legado da eliminação da Copa do Brasil é (ter mostrado) que precisamos caminhar para ter uma equipe mais competitiva e que mereça os títulos", disse o treinador, após a derrota contra o São Paulo, domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Enderson deu oportunidade a todos os garotos promovidos por Oswaldo de Oliveira no começo do ano e aos demais jogadores do elenco e concluiu que do grupo de 38 atletas não dá para tirar um time. Há mais quatro jogadores que estão voltando de empréstimos e não também não vão ficar, mas tudo está travado em razão da eleição para presidente.

O Santos comprometeu receitas futuras com a temerária contratação de Leandro Damião, na maior transação entre clubes brasileiros, envolvendo R$ 42 milhões, e mesmo assim fracassou na decisão do Campeonato Paulista contra o Ituano. A esperança era de que, no segundo semestre, sob a liderança do ídolo Robinho, repatriado por empréstimo, conseguisse a recuperação no Brasileiro ou na Copa do Brasil, mas voltou a decepcionar nas duas competições. Agora é preciso fazer mudanças para recuperar a esperança do torcedor.

Mesmo que a oposição eleja o novo presidente dia 6 de dezembro, Enderson deve ser mantido no cargo por ter contrato até dezembro de 2015. Se ele for demitido, o clube terá de gastar com três técnicos ao mesmo tempo: o pagamento da multa de Oswaldo, a de Enderson e o salário do novo contratado. Com a agravante de que o novo comandante demoraria algum tempo para conhecer o grupo. Como o Santos vai precisar de decisões rápidas em janeiro, Enderson deve ser prestigiado.

Um dos reforços 'pontuais' deverá ser para o lugar de Robinho. O atacante provavelmente será negociado pelo Milan com um clube do Catar ou dos Estados Unidos. A nova direção vai tentar também se livrar de Damião, para aliviar a folha do futebol, mas esse é um processo mais complicado por envolver investidores internacionais.