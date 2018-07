'Sei como Ozil bate', disse Neuer após defender pênalti de amigo de infância

LONDRES - Foi muito mais do que apenas uma felicidade a defesa de Manuel Neuer no pênalti batido por Mesut Ozil no jogo entre Arsenal e Bayern de Munique, quarta-feira, na primeira partida das oitavas de final entre as equipes na Liga dos Campeoes da Europa. Amigos de infância, os dois jogaram por muito tempo juntos nas categorias de base do Schalke 04. "Eu sei como Ozil cobra pênaltis. Sabia que ele esperaria bastante antes de decidir em qual canto bater. Mas é claro que ele poderia ter escolhido qualquer lugar", disse Neuer após a vitória de seu Bayern de Munique sobre o Arsenal.

Naturais de Gelserkichen, na Alemanha, o meia Ozil e o goleiro Neuer deram os primeiros passos no futebol juntos, ainda garotinhos. Além de jogarem juntos na base do Schalke 04, maior time da cidade, chegando até a equipe profissional, eles ainda estudaram na mesma escola e desde muito cedo se conhecem.

Apesar da amizade vir de muito tempo, o convívio entre os dois hoje em dia se resume à seleção da Alemanha, onde são dois dos destaques do time e já estão mais do que confirmados na Copa do Mundo. Ozil deixou o Schalke 04 muito cedo. Foi negociado com o Werder Bremen. Quando começou a se destacar, foi vendido para o Real Madrid e, recentemente, acabou transferido para o Arsenal, da Inglaterra. Já Neuer continuou no time de sua cidade natal até 2011, quando já era considerado o melhor goleiro da Alemanha. Graças ao destaque, foi vendido para o Bayern de Munique.