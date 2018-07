'Sei da importância que tenho no elenco', revela jovem Luan

Artilheiro do Atlético-MG na Copa do Brasil com cinco gols, Luan definitivamente se tornou uma das peças mais importantes da equipe mineira no último ano. Na final do torneio nacional, o atacante voltou a marcar um gol decisivo na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Estádio Independência. Amado pela torcida atleticana, Luan tem se tornado essencial para o clube, tanto pelos gols importantes dentro de campo, quanto pelo seu carisma fora dele.

O atacante era apenas uma alternativa ao quarteto de ouro da equipe campeã da Copa Libertadores em 2013, formado por Bernard, Ronaldinho, Diego Tardelli e Jô. Com a saída de três dos quatro astros da equipe, Luan ganhou espaço e notoriedade. Não por acaso.

Com começo difícil nos campos de terra em Alagoas, o jogador só ganhou destaque quando chegou em São Paulo, para atuar no Atlético Sorocaba. "Nunca fui bem recebido na minha cidade, sempre fui apedrejado lá. Tive que sair para buscar meu sonho, porque muitos não acreditavam", revela Luan.

Foi parar em Campinas após um bom torneio na divisão de acesso do Campeonato Paulista. Quando ainda jogava pela Ponte Preta, o atacante viveu um momento atípico. Em partida contra o Atlético-MG, em 2012, viu a apaixonada torcida cantar o hino do clube. 'Doidinho', como acabou apelidado pala torcida mineira, cantou junto e o hino virou uma oração. Um ano depois vestia a camisa do Galo.

O cabeludo sempre foi destaque nos treinos e jogos da equipe mineira. Seja na Cidade do Galo ou no Independência, Luan era sinônimo de carisma. Conquistou a torcida com facilidade e explodiu nas redes sociais. Contra o Botafogo, em agosto de 2013, Luan marcou o gol de empate no último lance da partida e se jogou no boneco 'Galo' inflável posicionado na saída de campo do Independência. Irreverente, o jogador ouviu os gritos da torcida:'Ah, Luan Maluco!'.

Apesar do jeito engraçado e 'pilhado', o atleta soube conter as brincadeiras nos momentos de necessidade. Aos 22 anos, na Libertadores, Luan marcou o gol de empate contra o Tijuana, pelo primeiro jogo das quartas-de-final do torneio. No vestiário, o nervosismo fez com que o atleta vomitasse. O acontecimento se repetiu na final contra a equipe do Newell's Old Boys. Na decisão por pênaltis, mais uma vez o jogador passou mal em campo.

Os momentos vividos pelo atleta foram importantes para que a carreira tivesse um único percurso. O atleta, apredejado em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, se tornou referência e um dos jogadores mais decisivos nos campos do atual futebol brasileiro.

É o melhor momento da sua carreira?

Eu vivo um grande momento, onde a equipe está de parabéns. É sempre importante fazer gols, mas estamos conscientes que ainda não ganhamos nada.

Como foi a transição de talismã, na época da Libertadores, para um ídolo da torcida?

Para mim tranquilo. Eu sei da importância que tenho no elenco, para meus companheiros e para o clube. Independente de entrar jogando ou não, o importante é sempre fazer o melhor. É por isso que estamos em uma grande equipe. Sempre procurei trabalhar, buscando meu espaço e quando surgem as oportunidades procuro fazer meus gols, dar passes e jogar bem. Quero melhorar cada vez mais e ajudar a equipe do Atlético-MG ser campeã.

Você assumiu o papel do Bernard no Atlético-MG. Houve muita pressão por substituir um ídolo da torcida

Nunca teve pressão. Sempre pensei em dar meu melhor independente dos jogadores que estavam aqui.

Qual foi seu gol mais bonito pelo Atlético-MG?

Não sou muito de fazer gols bonitos. Quando cheguei no Campeonato Mineiro, marquei contra o Boa. Acabei cortando o zagueiro e batendo 'chapado'. Foi o gol mais bonito.

E qual o mais importante?

O mais importante é quando a gente faz o gol e ganha o título. Mas acredito que os gols contra o Tijuana, na Libertadores e contra o Lanús, pela Recopa Sul americana.

Libertadores

Recopa

Como a troca do Cuca pelo Levir te afetou?

Para mim mudou pouca coisa. Claro que o Cuca conhecia meu trabalho. Foi ele que me contratou e sabia do meu potencial. O Levir aos poucos foi me conhecendo. Eu não ligo para quem chega ou para quem sai. Eu sempre tento ajudar a equipe a sair vitoriosa e o treinador sempre vai escolher o melhor para colocar em campo.

Gostaria de sua opinião como analista. O Luan merece uma vaga na seleção brasileira?

Não, vamos devagar. Eu não penso em seleção brasileira. Agora estou focado no Atlético-MG, penso em ser campeão e isso será consequência.

O clube sofreu aquele relaxamento depois da libertadores e demorou para embalar novamente?

Não teve relaxamento. Algumas peças foram embora, até encaixar de novo demora. Mas a equipe está de parabéns, conseguimos recuperar nosso ritmo e não vejo muita diferença do time da Libertadores para o time que está jogando agora.

Como as saídas de Ronaldinho e Jô foram recebidas pelo grupo?

Não tenho como falar porque é pessoal. Espero que eles estejam felizes onde estiverem.

Como foi seu início de carreira em São Miguel dos campos, em Alagoas?

Um pouco complicado. Nunca fui bem recebido na minha cidade, sempre fui apedrejado lá. Tive que sair para buscar meu sonho, porque muitos não acreditavam. Fui para São Paulo trabalhar, passei por Atlético Sorocaba, Comercial até as coisas começaram a melhorar. Graças a Deus consegui chegar no meu objetivo e agora é só felicidade.

Quando você defendia a Ponte acabou cantando o hino do Atlético-MG em jogo no Independência?

Agradeço muito a Ponte Preta, mas agora estou onde queria estar, em uma grande equipe, em um clube de tradição e que está abrindo as portas cada vez mais para eu crescer. Essa história do hino é passado.

Como surgiu o apelido de 'Doidinho'?

A torcida do Atlético-MG colocou e pegou. Isso mostra o carinho que a torcida tem por mim e eu tenho por eles. Fico muito feliz pela atenção, principalmente das crianças. Encaro de forma natural, sempre na brincadeira.