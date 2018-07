Seijas é apresentado e celebra acerto com o Internacional

Novo reforço do Internacional, o meia Luis Manuel Seijas foi apresentado nesta quarta-feira pelo clube após ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato válido por três anos com a equipe. O jogador venezuelano garantiu que não pensou duas vezes quando recebeu a oferta para trocar o Independiente Santa Fe pelo Inter.

"Foi muito fácil dizer sim ao Inter. É uma grande instituição, muito conhecida. Toda a confiança que foi depositada em mim me deixa com muita gana de defender o Inter. Quero primeiro me adaptar ao grupo, que é de muita qualidade. Fui muito bem recebido pelos novos companheiros", afirmou.

Seijas garantiu que conhece bem o Inter, lembrando que enfrentou o clube gaúcho na edição de 2015 da Copa Libertadores e não terá dificuldades para se adaptar ao estilo de futebol do Rio Grande do Sul. Mas sabe que a sua responsabilidade será grande, pois é o primeiro venezuelano a defender o time e há a expectativa de que ele ocupe lacuna deixada pela saída do ídolo D'Alessandro, que se transferiu para o River Plate no início de fevereiro.

"Já atuei na Argentina, sei como funciona o futebol do Sul. Ser o primeiro venezuelano do Clube é uma grande responsabilidade. Estou passando por um momento muito lindo na minha carreira e estou muito feliz de estar em Porto Alegre. Já joguei como rival contra o Inter, mas agora estou do lado da torcida colorada", destacou o jogador, que vestiu a camisa de número 23.

Seijas foi convocado para defender Venezuela na Copa América Centenário. Por isso, só foi a Porto Alegre para realizar exames médicos, assinar contrato e iniciar os trâmites burocráticos para tirar o seu visto de trabalho, além de ser apresentado. Agora ele vai se juntar ao grupo da sua seleção para a disputa do torneio nos Estados Unidos.

Além disso, Seijas só poderá ter o seu contrato regularizado em 20 de junho, quando será reaberta a janela para transferências internacionais. Mas a sua estreia também dependerá da participação da seleção venezuelana na Copa América - a decisão do torneio está marcada para 26 de junho.

Seijas era um dos destaques do Santa Fe e tem presença constante na seleção venezuelana. Ele estava na sua segunda passagem pelo clube de Bogotá, tendo participado das conquistas da Copa Colômbia em 2009, do Torneio Finalización em 2014, além da Super Liga da Colômbia e da Copa Sul-Americana no ano passado. O meia, de 29 anos, iniciou sua carreira no Caracas e também teve passagens por Banfield, Deportivo Táchira, Standard Liège e Deportivo Quito.