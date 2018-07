Seijas exalta parceria entre Aylon e Nico López no Inter

O triunfo por 3 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, encerrou o jejum de vitórias do Internacional e acabou ficando marcado pela atuação decisiva da nova dupla de ataque, formada por Nico López e Aylon, autores dos gols da partida. A aposta neles, então, será repetida na próxima quinta, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. E a escolha de Celso Roth recebeu a aprovação de Seijas.

"Para o sistema de jogo foi bom. A movimentação dos dois foi muito boa", disse o venezuelano sobre a dupla formada por Nico López e Aylon, destacando que o time precisa repetir o padrão nos próximos compromissos. "No jogo de quinta temos que ter a mesma ideia. Ir pelo mesmo caminho do último jogo", completou o camisa 23.

Seijas destacou também que o resultado dá tranquilidade para o elenco e o técnico Celso Roth desenvolverem o trabalho a partir de agora. "Era um jogo que precisávamos ganhar. Para a nossa confiança, serviu de confirmação do trabalho do professor", comentou.

Além disso, o venezuelano acredita que o fim do jejum de vitórias aumentará o apoio da torcida já a partir do duelo com o Santos, no Beira-Rio. "Sei que a torcida vai nos acompanhar. Isso para nós é muito importante. Quinta temos que devolver esse apoio com uma vitória", disse.