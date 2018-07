Seis corintianos obtêm liminar e podem ir ao Pacaembu Seis torcedores do Corinthians conseguiram uma liminar e ganharam o direito de assistir à partida contra o Millonarios no Pacaembu, pela Copa Libertadores, às 22 horas desta quarta-feira. A ordem judicial foi publicada durante a tarde no site do Tribunal de Justiça de São Paulo.