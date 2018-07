Seis jogos de volta e três de ida fecham a semana de duelos da Copa do Brasil Mais nove jogos fecham a semana da Copa do Brasil em sua segunda fase, nesta quarta-feira. No total, serão seis jogos válidos pela volta, enquanto outros três ainda representam a ida. Os destaques são os paulistas Santos e Ponte Preta querendo evitar vexames e Vasco e Grêmio visitando campeões estaduais.