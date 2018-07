Seis meses após morte de dirigente, Inter efetiva novo vice-presidente de futebol

Piffero, por sinal, vinha acumulando a função de vice de futebol desde a morte de Luiz Fernando Costa, que era conselheiro do clube gaúcho desde 2000. Antes de falecer, o dirigente atuou nas negociações para a temporada de 2015, entre elas a que acertou a chegada do técnico Diego Aguirre, além do lateral Léo, do zagueiro Réver, do volante Nilton e do atacante Vitinho.

E foi justamente após a apresentação de Vitinho que Luiz Fernando Costa teve uma isquemia coronariana em Bento Gonçalves, no interior do Rio do Grande do Sul, onde o Inter realizou parte da sua pré-temporada. Ele veio a falecer no dia 25 de janeiro. Nove dias antes de morrer, o dirigente teve um enfarte, mas chegou a receber alta do hospital em que foi internado. Por causa da morte, o clube decretou luto oficial de três dias.

Celso Chamun e Marcos Marino, por sua vez, seguirão como diretores de futebol do Inter, que em campo voltará a jogar neste domingo, às 16 horas, contra a Chapecoense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser eliminado na semifinal da Libertadores, o time luta para recuperar terreno na competição nacional, na qual ocupa hoje a décima posição, com 20 pontos ganhos.