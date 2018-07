Seis pessoas são formalmente acusadas pela Tragédia de Hillsborough em 1989

A promotoria britânica acusou formalmente seis pessoas, nesta quarta-feira, pela Tragédia de Hillsborough em 15 de abril de 1989, quando 96 pessoas morreram em um estádio de Sheffield, a maior parte delas esmagadas, na semifinal da Copa da Inglaterra entre Nottingham Forest e Liverpool.

Entre os acusados está o policial responsável pela operação do estádio naquele dia, David Duckenfield, acusado de homicídio por negligência grave. O ex-chefe da polícia de South Yorkshire, Norman Bettision, foi acusado de má conduta em um cargo público por mentir sobre o desastre e suas consequências.

O advogado da polícia de South Yorkshire foi acusado de atuar "com intenção de desviar o curso da justiça pública" por mudanças nas declarações de testemunhas durante uma investigação sobre a tragédia. "O processo penal começou agora e os acusados têm o direito a um julgamento justo", disse Sue Hemming, promotor-chefe para crimes especiais e antiterrorismo.

A tragédia, em Sheffield, se produziu quando um portão foi aberto e mais de 2 mil torcedores do Liverpool entraram no setor atrás de um dos gols do estádio, que já estava lotado para o jogo contra o Nottingham Forest. As vítimas morreram esmagadas contras as cercas do alambrado do estádio, pisoteadas ou sufocadas.

Naquele período, o comportamento violento no futebol era comum, e houve tentativas imediatas de defender o trabalho da polícia e de culpar os torcedores do Liverpool. Circulou uma falsa versão que culpava torcedores desordeiros sem ingressos, uma interpretação que as famílias rejeitaram por décadas.

A investigação original classificou as mortes como acidentais. Mas as famílias recorreram da decisão e conseguiram revogá-la em 2012 depois de uma extensa investigação que analisou documentos anteriormente secretos e revelou, através do "relatório Taylor", más praticas e erros da polícia. Os promotores haviam considerado um grupo de 23 suspeitos, incluindo indivíduos e organizações.

Os eventos em Hillsborough resultaram em uma ampla modernização dos estádios na Inglaterra. Nas principais divisões, eles se tornaram mais seguros, sem setores para torcedores ficarem em pé e alambrados.