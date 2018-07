Seis semanas após operar, Léo Gago inicia fisioterapia Operado no início de maio, Léo Gago voltou apenas nesta terça-feira à Academia de Futebol. O volante do Palmeiras ficou seis semanas em casa, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, sem poder colocar o pé no chão, e agora começa o trabalho de fisioterapia.