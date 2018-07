Seis times se garantem na quartas de final da Copa do Brasil

Seis times garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira cheia de futebol. A maior surpresa foi a vitória com autoridade do Santos sobre o Corinthians por 2 a 1 dentro do Itaquerão, com 37 mil torcedores. O time da Vila se deu bem nos dois confrontos com o rival paulista. O técnico Dunga, da seleção, viu essa partida.

Quem também se credenciou sem sobressaltos foi o Palmeiras, que foi a Minas Gerais e construiu vitória por 3 a 2 diante do Cruzeiro, de Vanderlei Luxemburgo, empurrando o time mineiro mais fundo no poço - o Cruzeiro vai mal também no Campeonato Brasileiro. O destaque dessa partida foi o garoto Gabriel Jesus, autor de dois golaços. Em um deles, ele chama o goleiro Fábio para dançar antes de concluir.

Mas era em Fortaleza a parada mais dura e apreensiva dessa fase de oitavas da Copa do Brasil, onde o São Paulo precisava reverter derrota em casa, até de certo ponto vexatória, diante do então lanterna da Série B, o Ceará. No Morumbi, o visitante ganhou de 2 a 1 e levou a decisão para sua casa, mas não teve forças para ganhar de novo. O São Paulo foi mais consistente e fez os gols que precisava fazer no Castelão, festejando vitória por 3 a 0. O resultado garantiu o Tricolor na próxima etapa da competição. E deu sobrevida a Osorio.

Fluminense e Figueirense também avançaram. O Flu passou pelo Paysandu sem problemas. Já o Figueira eliminou o atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético-MG, na maior zebra desta etapa. No Rio, nas duas partidas do Maracanã, o Vasco despachou o Flamengo, do atacante Guerrero, que disse na véspera que queria atropelar o rival. Não deu. Dessa forma, Oswaldo de Oliveira amarga seu primeiro revés à frente do clube da Gávea.

Nesta quinta, mais dois jogos apontarão outros dois classificados para as quartas de final: o Grêmio mede forças com o Coritiba, enquanto o Inter encara o Ituano. A CBF fará o sorteios dos confrontos da próxima fase na segunda-feira. Não há direcionamento para as partidas. Depois de definir os jogos, a entidade informará locais, datas e horásrios das partidas.

CLASSICADOS PARA AS QUARTAS

Santos

Palmeiras

São Paulo

Fluminense

Figueirense

Vasco