Seis titulares podem deixar o Santos no meio do ano. Veja quem são

A preocupação do técnico Dorival Junior com a contratação de reforços é justificável. O Santos pode perder seis titulares na próxima de transferências, considerando os jogadores que já estão na mira dos clubes europeus e asiáticos. O presidente Modesto Roma Junior promete segurar os jogadores e ainda trazer reforços, mas o clube vive situação financeira delicada. Veja quem são os atletas que podem deixar o clube entre os meses de junho e julho:

Lucas Lima

Depois de manifestar o desejo de jogar na Europa, o meia é o principal “candidato” a deixar o clube. De acordo com o agente Wagner Ribeiro, emissários do Real Madrid estiveram no Brasil para observá-lo nas finais do Campeonato Paulista. O futebol alemão também manifestou interesse. O Santos, por sua vez, acena com um aumento salarial para tentar segurá-lo.

Gabriel

Em alta após as boas atuações no Campeonato Paulista e as convocações para a seleção olímpica e a principal, o atacante evita falar sobre o futuro. Uma boa Copa América pode ser decisiva para a negociação com o futebol europeu. Espanha e Alemanha são os destinos mais próvaveis. O clube tem se mostrado mais flexível em relação à sua transferência.

Ricardo Oliveira

Embora a negociação com os chineses tenha sido frustrada em fevereiro, o atacante ainda mantém o desejo de assinar um grande contrato antes de encerrar a carreira. Os chineses do Beijing Guoan prometeram voltar na próxima janela. Um bom desempenho na Copa América deve chamar a atenção de outros países. Ricardo Oliveira atuou cinco anos no futebol árabe, voltou ao Santos para assinar um contrato de cinco meses e deu uma nova guinada na carreira.

Thiago Maia

O volante, com capacidade para marcar e armar, terminou o primeiro semestre valorizado como o companheiro ideal do veterano Renato. Em 2015, já havia despertado o interesse do futebol espanhol e italiano. Apesar disso, declarou que não é o momento de sair. “Não (estou pronto para jogar na Europa). Tenho muito a aprender, quero conquistar títulos e ter minha imagem no muro (do CT Rei Pelé) antes de sair do Santos. Preciso de mais experiência, malandragem, correr certo, acertar mais passes, finalizar mais”, afirmou.

Gustavo Henrique

Representantes do jogador afirmam que o futebol francês, principalmente o Lyon, está interessado no zagueiro. Uma boa proposta pode fazer a negociação avançar, pois o Santos acertou a contratação de Fabián Noguera, do Banfield, da Argentina. Hoje, o clube conta com David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Paulo Ricardo no elenco.

Zeca

O lateral esquerdo que joga com os dois pés se tornou uma das principais opções ofensivas desde 2015. O Atlético de Madrid apresentou uma proposta de cerca de R$ 31 milhões, que foi recusada pelo Santos. O lateral afirma que quer permanecer no clube, mas a regularidade e o dinamismo - ele também pode atuar como volante - fazem com que seja cada vez mais cobiçado.