Seleção abre treino na Granja Comary e atacantes atendem torcedores

A parte final do treino da seleção olímpica na tarde desta quinta-feira, na Granja Comary, foi aberta ao público. Pela primeira vez desde o início da preparação, a CBF permitiu a entrada da torcida e, ao final da atividade, vários jogadores, capitaneados por Neymar, foram até eles para distribuir autógrafos e tirar selfies. Também pegou algumas crianças no colo para que os pais pudessem fotografá-los.

Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa foram alguns outros que atenderam os cerca de 70 torcedores que desafiaram o frio e uma insistente garoa em Teresópolis (RJ) para ver os jogadores de perto.

Antes de se dirigir aos torcedores, Neymar conversou longamente com o técnico Rogério Micale. Sentado na bola no centro do gramado, ouviu atentamente o que o treinador falava. Durante o treino, aliás, os dois conversaram bastante.

Micale continua esboçando o time titular. Nesta quinta, o time titular treinou com Fernando Prass; Zeca (Wiiliam), Rodrigo Caio, Marquinhos e Douglas Santos; Rodrigo Dourado, Thiago Maia (Wallace) e Felipe Anderson; Gabriel Jesus, Gabigol (Luan) e Neymar.