Seleção alemã admite que segunda camisa foi inspirada no Flamengo

BERLIM - Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2014, a seleção alemã vai chegar ao País com toque de Brasil nas vestes. Nesta quinta-feira, ao anunciar a disponibilidade dos uniformes para o Mundial, a Confederação admitiu, por meio de seu Facebook, que o segundo uniforme do time, feito com listras horizontais pretas e vermelhas, foi inspirado na camisa do Flamengo.

"Com suas listras horizontais em preto e vermelho, ela lembra deliberadamente o popular clube Flamengo do Rio de Janeiro e, assim, traz boa sorte para a Copa do Mundo de 2014. No espírito do Brasil, sua camisa para o Rio!", diz o anúncio, que tem os jogadores Marcel Schmelzer, Mezut Özil, Sidney Sam, Philipp Lahm e Manuel Neuer como modelos da seleção alemã.

Ao contrário dos outros anos, em que os calções e os meiões eram brancos, desta vez o segundo uniforme terá as partes inferiores do uniforme na cor preta. O diretor esportivo da seleção alemã, Oliver Bierhoff, acredita que a nova camisa possa trazer sorte aos europeus. "Branco e preto são as cores tradicionais da nossa seleção, e nos dois uniformes há listras, que simbolizam uma certa agressividade e ataque. Este simbolismo mostra o que queremos fazer no Brasil: brigar pelo título", disse o ex-atacante.

As camisas da Alemanha, que já estão expostas no site da Federação, vão ser comercializadas a partir desta sexta-feira. A estreia do time alemão com o novo uniforme vai acontecer dia 5 de março, em amistoso contra o Chile, na cidade de Stuttgart. A Alemanha vai se hospedar na Bahia, em centro de treinamento próprio. O time está no Grupo G fa Copa, com Estados Unidos, Gana e Portugal.