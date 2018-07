Seleção alemã é condecorada após ser campeã mundial

O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, condecorou nesta segunda-feira o grupo da seleção alemã que conquistou o título da Copa do Mundo no Brasil com a maior honraria para o esporte, o Laurel de Prata, premiando o que chamou de "desempenho convincente que é reconhecido sem relutância por todos os seus oponentes".

Gauck, acompanhado da chanceler Angela Merkel, premiou os jogadores em uma cerimônia realizada no Palácio de Bellevue, a residência oficial do presidente da Alemanha. Falando um dia depois do 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, ele observou que a quarta Copa do Mundo conquistada pela Alemanha foi a primeira como nação reunificada - a Alemanha Ocidental conquistou o seu terceiro título logo antes da reunificação, em 1990.

Philipp Lahm, que foi o capitão da seleção da Alemanha na conquista do título mundial e depois decidiu não mais atuar pela equipe, agradeceu Gauck e Merkel por seu apoio. Ambos viajaram o Brasil e se encontraram com os jogadores alemães durante o torneio. Entre os 23 atletas convocados por Joachim Löw para a Copa do Mundo, apenas Julian Draxler e André Schürrle não compareceram ao evento.