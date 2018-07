Seleção alemã marca amistosos contra Austrália e EUA

A seleção da Alemanha vai começar a próxima temporada com um amistoso contra a Austrália, agendado para o dia 25 de março. Os atuais campeões mundiais também anunciaram nesta terça-feira que vão enfrentar os Estados Unidos em junho de 2015.

O primeiro jogo do ano será disputado na cidade de Kaiserslautern, de acordo com o diretor de futebol da seleção, Oliver Bierhoff. A partida servirá de preparação para o duelo contra a Geórgia, no dia 29 do mesmo mês, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Bierhoff também confirmou o amistoso contra os Estados Unidos, do técnico alemão Jürgen Klinsmann. O reencontro das duas equipes, que se enfrentaram na fase de grupos da Copa do Mundo, está marcado para junho, ainda sem uma data e um local definidos. No Brasil, os alemães venceram os norte-americanos por 1 a 0 no caminho rumo ao tetracampeonato.