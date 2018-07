Seleção alemã perde mais um jogador por lesão às vésperas da Copa A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou neste domingo que o zagueiro Haiko Westermann não poderá disputar a Copa do Mundo devido a uma lesão no osso escafóide de seu pé esquerdo no amistoso realizado no sábado, contra a Hungria.