Seleção aproveita folga em Istambul e só cinco fazem treino físico

Após o bom futebol e a goleada por 4 a 0 diante da Turquia, no amistoso realizado na última quarta-feira, os jogadores da seleção brasileira receberam um merecido prêmio nesta quinta. O elenco ganhou folga da comissão técnica e passeou por Istambul, com exceção de cinco jogadores, que participaram de um leve treinamento.

Acompanhados pelos preparadores Fábio Mahseredjian e Ânderson Paixão, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Mário Fernandes, Casemiro e Roberto Firmino fizeram um trabalho físico na academia do hotel pela manhã. Depois, foram liberados e se juntaram aos companheiros que se divertiam pela cidade.

Alguns jogadores, como o goleiro Rafael e o atacante Luiz Adriano, receberam as visitas de familiares. Já Filipe Luís e Miranda aproveitaram o dia para se encontrar com o meia Diego, atualmente no Fenerbahçe e ex-companheiro deles dos tempos de Atlético de Madrid.

Depois da merecida folga, os jogadores devem se reapresentar no hotel da seleção no fim da tarde, já que à noite embarcam para Viena. É lá que o Brasil fará seu próximo amistoso, diante da Áustria, na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Ernst Happel.