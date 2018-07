Seleção Argelina é punida pela Fifa por má conduta de torcedores

A Associação Argelina de Futebol foi penalizada pela Fifa, nesta segunda-feira, com uma multa de 50 mil francos suíços (equivalente a 56,4 mil dólares) pela conduta de alguns torcedores do país durante esta Copa do Mundo. Na Arena da Baixada, em Curitiba, alguns argelinos utilizaram bombas de fumaça e fogos de artifício durante a partida contra a Rússia, na última quinta, pela última rodada do Grupo H.

No mesmo jogo, que terminou com um empate por 1 a 1, o goleiro russo Igor Akinfeev teve problemas com uma caneta de laser antes do gol marcado pelos africanos. O técnico da Rússia, o italiano Fábio Capello, chegou a dizer que seu goleiro foi "cegado pelo feixe de laser".

A torcida da Argélia tem antecedentes desfavoráveis recentes com este tipo de conduta. No último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo - contra a Romênia, na Suíça -, o árbitro ameaçou abandonar o jogo por causa da desordem na parte das arquibancadas destinada aos argelinos.