Seleção argentina cancela treino no Pacaembu por causa da chuva em São Paulo

A seleção argentina cancelou o treino desta quinta-feira no estádio do Pacaembu por causa da chuva na cidade de São Paulo. Por meio de nota, a comissão técnica informou que o elenco realizou um trabalho na academia do hotel onde estão hospedados.

Depois de perder para o Brasil por 2 a 0 em Belo Horizonte na terça-feira, os argentinos realizaram um treino regenerativo no estádio Independência, na capital mineira, no dia seguinte e viajaram para São Paulo à noite.

A Argentina enfrentará o Chile no próximo sábado, na Arena Corinthians, na disputa pelo terceiro lugar da Copa América. A seleção chilena perdeu para o Peru por 3 a 0 na quarta-feira, na Arena do Grêmio. Com isso, a disputa pelo bronze ganhou em rivalidade.

Isso porque a seleção argentina perdeu as duas últimas finais da Copa América para os chilenos. Os dois jogos, em 2015 e em 2016, terminaram empatados e os argentinos ficaram com o vice na decisão por pênaltis.

Com o cancelamento da atividade, a seleção argentina ainda não deu pistas da equipe que disputará o duelo derradeiro na competição. O técnico Lionel Scaloni sabe apenas que não poderá contar com Acuña e Lautro Martínez, pois estão suspensos por cartão amarelo.