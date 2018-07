Seleção argentina tem segurança reforçada na chegada a São Paulo

Sob forte esquema de segurança, a seleção argentina desembarcou na noite de domingo em São Paulo para o jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Mundo, terça-feira, no Itaquerão, contra a Suíça. Os jogadores estão hospedados em um hotel na Vila Mariana, na zona sul paulista. As dezenas de torcedores que aguardavam a chegada dos craques nem sequer tiveram contato com a delegação, pois os policiais fizeram um cordão de isolamento e somente os hóspedes tinham acesso.

A preocupação com a segurança e a privacidade dos atletas marcou os preparativos do hotel para receber a equipe do técnico Alejandro Sabella. Até o Exército foi acionado. No fim da tarde deste domingo, os hóspedes utilizavam uma porta alternativa para impedir movimentação no espaço reservado para os argentinos e tinham pulseiras azuis de identificação. Três andares estão reservados para os argentinos no hotel.

Nesta segunda-feira, os jogadores realizam um treino de reconhecimento no Itaquerão na hora do almoço. Mesmo que seja eliminada, a Argentina deve retornar para Belo Horizonte no mesmo dia da partida, como aconteceu nos jogos realizados no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.