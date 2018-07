Seleção belga é recebida por rei e multidão em Bruxelas para celebrar 3.º lugar

Seleção e comissão técnica da Bélgica desembarcaram de volta ao país neste domingo e foram recebidos pelo Rei Filipe no Grand-Place de Bruxelas, palácio da família real na capital belga. Doente, o zagueiro Toby Alderweireld foi "desfalque" da delegação nos festejos.

"Infelizmente, Alderweireld não está apto a celebrar neste domingo porque está doente. Sentimos sua falta, Toby! Fique bom logo!", informou pelo Twitter a Federação Belga de Futebol. Presentes, os demais 22 jogadores interagiram com a realeza e posaram para fotos com o Rei Filipe e a Rainha Matilde.

Milhares de belgas vestidos com as cores da seleção cercaram o palácio real para festejar com os jogadores, que vão desfilar por Bruxelas. A multidão lotou as vias próximas ao local e obrigou as autoridades a bloqueá-las. "Para os torcedores que querem ir ao Grand-Place: o acesso está fechado agora. No entanto, existem dois telões nas praças Albertina Plein e Beursplein", informou a Federação.

A euforia belga ocorre por causa da melhor campanha da história da seleção em Copas do Mundo. O terceiro lugar alcançado supera a quarta posição no Mundial de 1986. O feito foi confirmado com a vitória por 2 a 0 sobre a Inglaterra, no sábado, em São Petersburgo.

A Bélgica se tornou a quarta seleção a vencer seis jogos em uma Copa do Mundo, e mesmo assim não ter ficado com o título. As terceiras colocadas Polônia, em 1974, Itália, em 1990, e a vice-campeã Holanda, em 2010, já tinham feito essa campanha.