Seleção brasileira abrirá Mundial Sub-20 contra o Egito

A equipe brasileira, atual vice-campeã - perdeu de Gana na final em 2009 -, fará o jogo de abertura do Mundial no dia 29, diante do Egito, na cidade de Barranquilla, sede do Grupo E. Na mesma chave, o time comandado pelo técnico Ney Franco, campeão sul-americano no início do ano, enfrentará ainda o Panamá e a Áustria.

Anfitriã do Mundial, a seleção da Colômbia estreará contra a França, no dia 30, na capital Bogotá. No Grupo A, os colombianos também vão enfrentar Mali e Coreia do Sul. Campeã de 1999, a Espanha terá pela frente no Grupo C a Austrália, o Equador e a Costa Rica.

Outra favorita ao título, a seleção da Argentina estreará diante do México em Medellín, pelo Grupo F. Dono de seis títulos mundiais Sub-20, o time argentino fará jogos contra Inglaterra e Coreia do Norte na primeira fase.

Confira os grupos do Mundial Sub-20 da Colômbia:

Grupo A

Colômbia

França

Mali

Coreia do Sul

Grupo B

Portugal

Uruguai

Camarões

Campeão da Oceania (a ser definido)

Grupo C

Austrália

Equador

Costa Rica

Espanha

Grupo D

Croácia

Arábia Saudita

Nigéria

Guatemala

Grupo E

Brasil

Egito

Áustria

Panamá

Grupo F

Argentina

México

Inglaterra

Coreia do Norte