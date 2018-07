Seleção brasileira cai para o sexto lugar no ranking da Fifa

ZURIQUE - Após recuperar duas posições em outubro, o Brasil voltou a cair no ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira, e agora ocupa a sexta posição, com 1.143 pontos. O país foi ultrapassado pela Inglaterra, que subiu dois postos e assumiu o quinto lugar depois de ter superado a campeã mundial Espanha, por 1 a 0, em amistoso realizado neste mês em Londres, e obtido vitórias nas Eliminatórias da Eurocopa de 2012.

A seleção brasileira figurava na quinta colocação no mês passado, mas não conseguiu se segurar no posto depois de ter fechado a sua temporada com vitórias sobre Gabão e Egito, rivais inexpressivos. Já o Uruguai, que vive grande fase, se consolidou na quarta posição depois de derrotar a Itália por 1 a 0, em amistoso fora de casa, e golear o Chile por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, em dois confrontos realizados em novembro.

A liderança do ranking segue tranquila nas mãos da Espanha, embora o país tenha perdido pontos com a derrota para a Inglaterra e o empate com a Costa Rica nos últimos amistosos que disputou. A Holanda, por sua vez, se manteve na vice-liderança, mas agora vê a Alemanha apenas 20 pontos atrás, no terceiro posto. A seleção alemã se aproximou na listagem da Fifa depois de ter superado justamente os holandeses, por 3 a 0, no último confronto entre os dois países.

E o top 10 do ranking contou com a ascensão de outras duas seleções. Beneficiadas por vitórias nas Eliminatórias da Eurocopa, Portugal e Croácia assumiram, respectivamente, a sétima e a oitava colocações. Os portugueses subiram uma posição em relação ao mês passado, enquanto os croatas saltaram quatro postos.

A Itália, por sua vez, caiu três posições e agora está no nono lugar. O país ficou logo à frente da Argentina, que fecha o grupo dos dez primeiros ao se manter na décima colocação. O ranking da Fifa voltará a ser atualizado no dia 21 de dezembro.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.564 pontos

2) Holanda, 1.365

3) Alemanha, 1.345

4) Uruguai, 1.309

5) Inglaterra, 1.173

6) Brasil, 1.143

7) Portugal, 1.100

8) Croácia, 1.091

9) Itália, 1.082

10) Argentina, 1.067

11) Dinamarca, 1.035

12) Rússia, 971

13) Chile, 970

14) Grécia, 964

15) França, 915

16) Costa do Marfim, 912

17) Suíça, 898

18) Suécia, 891

19) Japão, 884

20) México, 866