Seleção brasileira começa trabalho com isolamento total

CURITIBA - A seleção brasileira começou na tarde desta sexta-feira a preparação para a Copa do Mundo. E a opção, pelo menos nesse primeiro momento, foi de isolar completamente os jogadores. Não houve qualquer contato com o torcedor em Curitiba e nem mesmo a imprensa chegou perto dos atletas - tanto no aeroporto quanto no CT do Caju.

Veja também:

Seleção encontra as condições ideais no CT do Caju

Kaká e Luís Fabiano devem treinar na semana que vem

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Os jogadores foram chegando aos poucos em Curitiba - Kleberson ficou por último, pois defendeu o Flamengo na noite de quinta-feira no Chile. Mas, com exceção de Nilmar, que desembarcou no começo da manhã desta sexta, ninguém passou pelo saguão do Aeroporto Afonso Pena, frustrando o pequeno número de torcedores que fez plantão no local.

No aeroporto, os jogadores ficaram reclusos numa sala interna do setor de desembarque, esperando a saída do ônibus que os levaria até o CT do Caju. Como o veículo também ficou em área restrita do Afonso Pena, não houve contato com o público.

O técnico Dunga atrasou, por causa do mau tempo em Porto Alegre que impediu que seu avião decolasse no horário programado. Mas ele chegou ao CT do Caju no início da tarde desta sexta-feira, quando começou efetivamente o trabalho de preparação da seleção.

No CT do Caju, que teve segurança ostensiva e reforçada, os torcedores enfrentaram uma chuvosa tarde de sexta-feira, mas não tiveram qualquer contato com os jogadores. E, provavelmente, não terão nos próximos dias, pois a CBF promete vetar o acesso às ruas laterais do local, permitindo a entrada na região apenas da imprensa credenciada.

Assim, com chuva e frio, bem longe do calor dos fãs, a seleção brasileira iniciou na tarde desta sexta-feira os exames médicos e testes físicos que irão dar base para a preparação para a Copa. Nem a imprensa pôde ver o grupo, que ficou recluso nas dependências internas do CT do Caju.

Na verdade, os treinos no campo só deve começar no domingo, garantindo mais um dia de isolamento aos jogadores. Nesta sexta-feira, por exemplo, nem entrevista eles deram, o que ficou restrito aos membros da comissão técnica da seleção - o médico José Luís Runco e o preparador físico Paulo Paixão.