Seleção brasileira de futebol de areia estreia com vitória no Mundial

Em busca do pentacampeonato, a seleção brasileira de futebol de areia estreou nesta sexta-feira com uma boa vitória Mundial das Bahamas, organizado pela Fifa. Diante do Taiti, atual vice-campeão do mundo, a equipe nacional superou o mau início e ganhou por 4 a 1, em jogo disputado na Arena Nacional de Futebol de Areia, em Nassau.

Com o resultado, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo D ao lado do Japão, que goleou a Polônia por 9 a 4. A equipe pode encaminhar a classificação no domingo, quando encara os poloneses, e alcançar o seu 500º triunfo na história.

Mesmo sem jamais ter perdido em uma estreia do Mundial, o Brasil foi surpreendido no início e sofreu o primeiro gol logo aos dois minutos. Filipe e Bruno Xavier, contudo, viraram ainda na etapa inicial. E Catarino, com um gol em cada um dos tempos restantes, complementou o placar.

O resultado coroou o bom momento da seleção brasileira de futebol de areia. Desde que Gilberto Costa assumiu o comando, em janeiro de 2016, o time conquistou seis títulos (Sul-Americano, Mundialito Cascais, Mundialito Santos, Copa Intercontinental, Copa América e Eliminatórias).

Neste período, por sua vez, a equipe marcou 238 gols e sofreu apenas 65. O impressionante desempenho levou a seleção brasileira a uma invencibilidade que já dura 30 partidas. Um ânimo extra para quem não conquista o Mundial desde 2009 e sequer ficou entre os três primeiros na última edição.