Seleção brasileira defende invencibilidade de 56 anos no estádio do Morumbi

A estreia da seleção brasileira na Copa América contra a Bolívia, na sexta-feira, guarda uma expectativa por um bom resultado pelo menos quando se trata de retrospecto histórico no local da partida. O estádio do Morumbi já recebeu 28 partidas do Brasil, com um currículo bastante favorável. A última (e única) derrota em toda essa trajetória foi registrada há 56 anos.

A seleção brasileira só perdeu no Morumbi no primeiro jogo realizado no local em abril de 1963, pela Copa Roca. O time perdeu para a Argentina por 3 a 2 na ocasião, gols marcado por Pepe. Depois disso, a equipe construiu uma sequência de 27 partidas de invencibilidade no estádio, com nove empates e 18 vitórias, parte delas nos compromissos recentes.

Os quatro últimos jogos da seleção brasileira no Morumbi terminaram com resultado positivo. A partida mais recente foi em junho de 2014, às vesperas da Copa do Mundo, com vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia em amistoso, gol de Fred. Antes disso, em setembro de 2012, a equipe comandada por Mano Menezes fez 1 a 0 na África do Sul em amistoso. Hulk foi quem marcou.

O Morumbi recebeu um encontro entre Brasil e Bolívia em três ocasiões. A primeira foi na Copa América de 1979, com vitória brasileira por 2 a 0, gols de Tita e Zico. Anos depois, pelas Eliminatórias para a Copa, houve empate por 1 a 1 em 1985. Careca anotou o gol. O encontro mais recente foi em setembro de 2004, também pelas Eliminatórias. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano marcaram na vitória por 3 a 1.

O estádio são-paulino receberá nesta Copa América mais duas partidas além da abertura da competição. O encontro entre Japão e Chile também será no Morumbi, assim como Colômbia e Catar. Todas essas partidas são pela fase de grupos da competição.