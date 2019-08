Seleção brasileira derrota o Chile em amistoso preparatório para o Mundial Sub-17

Após apenas três sessões de treinamentos, a seleção brasileira sub-17 derrotou o Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, como preparação para o Mundial da categoria, que será disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro.

O time brasileiro entrou em campo com: Marcelo (Fluminense); Yan (Coritiba), Luan Patrick (Athletico-PR), Renan (Palmeiras) e Patryck (São Paulo); Pierre (Figueirense), Reinier (Flamengo) e Talles Costa (São Paulo); João Peglow (Internacional), Felipe (Atlético-MG) e Gabriel Veron (Palmeiras).

Apesar de criar várias oportunidades no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Dea só foi marcar na segunda etapa, graças a duas falhas grotescas da defesa chilena na saída de bola.

Aos 4 minutos, o zagueiro Patricio Flores perdeu a bola para Reinier, capitão da seleção. O meia, do Flamengo, que já despertou interesse do Everton, da Inglaterra, entrou na área e tocou na saída do goleiro Julio Fierro.

O segundo gol foi semelhante. Aos 9 minutos, desta vez a falha foi de Vicente Pizarro. João Peglow tomou a bola do chileno, invadiu a área e não perdoou.

Os chilenos perderam, mas saíram de campo com o gol mais bonito. O meia Pérez, capitão do time, bateu com enorme categoria, aos 11 minutos, ao emendar de primeira um cruzamento que veio da esquerda. O chute, de chapa, foi no ângulo esquerdo de Marcelo.

A seleção volta aos treinos nesta sexta-feira, às 10h30, no CT do Goiás. O segundo duelo contra o Chile está previsto para este sábado, às 14 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, também em Goiânia.