Seleção brasileira deverá ter novidades na primeira convocação pós-Copa do Mundo

A CBF negocia apenas os últimos detalhes para anunciar que Tite continua como treinador da seleção brasileira até o fim da Copa do Mundo no Catar, em 2022. A primeira convocação do novo ciclo certamente contará com novidades.

Ao lado de nomes como os de Alisson, Marquinhos, Casemiro, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e Firmino, que estiveram na Rússia, o técnico deve apostar em garotos como Arthur, do Barcelona, e Lucas Paquetá, do Flamengo, ambos na pré-lista de 35 do Mundial deste ano.

Agora jogador do Real Madrid, Vinicius Junior é outro nome que pode aparecer. Fabinho (Liverpool), Richarlison (Watford), Rodrygo (Santos), David Neres (Ajax) e Malcom, que está deixando o Bordeaux para atuar na Itália, são opções.

A primeira convocação pós-Copa ainda não tem data marcada, mas acontecerá no mês que vem. A seleção faz dois amistosos em setembro nos EUA. Um deles será contra os americanos e o outro não está definido.