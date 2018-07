Seleção brasileira é bem recepcionada em Belo Horizonte

Os jogadores da seleção brasileira e a comissão técnica chegaram a cidade de Belo Horizonte ainda na noite de quinta-feira para o confronto contra o Chile, no Mineirão, neste sábado.

Desde o início da noite, os torcedores se aglomeraram na porta do hotel da capital mineira, ansiosos pela chegada da equipe. O voo e o desembarque foram registrados pela CBF e compartilhados nas redes sociais.

Após a entrevista coletiva de Felipão e Thiago Silva, o único compromisso dos jogadores fora do hotel além do reconhecimento do gramado será o treino da tarde, marcado para as 13h, no Sesc Venda Nova.

Pelos vínculos com os torcedores mineiros, o centroavante Fred se mostrarou ansioso para o confronto, que decide a vaga para as quartas de final do Mundial.