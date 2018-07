Seleção brasileira é convocada para Mundial Sub-17

A base é praticamente a mesma que foi campeã sul-americana em março, no Equador. Daquele grupo de 20 jogadores, 15 foram novamente chamados à seleção, que se apresenta no dia 30 de maio e treina na Granja Comary provavelmente até o dia 15 de junho, quando embarca para o México.

Dos 26 pré-convocados, nada menos que seis são jogadores do Internacional. Andrigo, uma das principais esperanças da base colorada, porém, não foi chamado. Outra ausência é o meia Mattheus Oliveira, filho de Bebeto.

O jogador mais conhecido da relação é o atacante Lucas Piazon, que ainda joga pelo juvenil do São Paulo mas já está negociado com o Chelsea, da Inglaterra, em transação de 6 milhões de euros. Dos 12 maiores times do País, só Atlético-MG e Botafogo não cederam atletas para a seleção.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Matheus (Atlético-PR), Charles (Cruzeiro) e Jaccson (Inter).

Laterais - Claudio Winck (Inter), Wallace (Fluminense), Jonathan (Grêmio) e Emerson (Santos).

Zagueiros - Matheus (Grêmio), André (Inter), Josué (Vitória), Marquinhos (Corinthians) e Ygor (Fluminense).

Meias - Misael (Grêmio), Maycon, Hernani (ambos Atlético-PR), Lucas, Marlon Bica (ambos Inter), Guilherme (Vasco), Bruno Sabiá (Palmeiras), Leo Citadini (Guarani) e Adryan (Flamengo).

Atacantes - Lucas Piazon, Ademilson (ambos do São Paulo), Pedro Paulo, Léo (ambos do Cruzeiro) e Nathan (Inter).