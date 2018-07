Seleção brasileira é monitorada 24 horas por dia

BELO HORIZONTE - Todos os passos da seleção brasileira são monitorados em Belo Horizonte, onde foi montado o primeiro Centro Integrado de Comando de Controle (CICC) do País, cujo investimento de R$ 2 milhões emprega até 200 profissionais que se dedicam 24 horas a acompanhar tudo o que se passa com o time de Felipão na cidade mineiro. Dos mais de 30 monitores instalados na sala do Centro de Comando é possível verificar, por exemplo, todo o deslocamento que o ônibus da seleção faz na cidade. Não há ponto cego. Além das câmeras espalhadas pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte, um helicóptero filma do alto todas a movimentação da delegação a treinos e jogos.

O CICC integra as forças de segurança municipais, estaduais e federais em único objetivo: saber exatamente o que se passa com a seleção. O comando mineiro se comunica como o comando central no Rio e com representantes da segurança em Brasília. Se for preciso, a presidenta Dilma Rousseff recebe em tempo real as imagens de Belo Horizonte. O Centro Integrado de Comando de Controle faz na Copa das Confederações seu grande teste, até agora sem sobressaltos, uma vez que nada ou ninguém chegou perto dos jogadores de seleção sem que fosse autorizado.

Monitorar os passos da seleção é apenas parte do trabalho dos agentes da polícia federal nesta competição. Há muito mais que isso. São 18 áreas de atuação delimitadas pelos agentes federais para proteger a equipe, como controle antibomba, antiterrorismo, segurança aproximada e até controle do ciberespaço - tudo o que os jogadores postam nas redes sociais é lido e verificado. Há ainda um monitoramento de possíveis páginas falsas dos atletas. Dois policiais federais estão infiltrados no elenco de Felipão. Eles 'não dormem' há 40 dias, muito antes de o treinador reunir seu grupo para a Copa das Confederações. Estão o tempo todo com a seleção. A maratona começou no Rio. Os delegados federais José Navas Júnior e Jessé Coelho de Almeida conversam o tempo todo ao telefone, num sistema próprio de comunicação, e têm todos os passos da equipe definidos. Foi assim nas capitais onde o Brasil passou, sempre com um, dois, três planos de emergência se precisassem. O primeiro quarto dos andares onde o grupo se hospeda sempre é reservado a eles.

O trabalho era para ser mais fácil. Ocorre que os protestos populares que ocorrem desde que a Copa das Confederações começou não dá trégua para a Polícia Federal, e isso acabou sendo um agravante para intensificar a pressão nos que protegem a seleção. Até agora nada respingou no time. A tecnologia e a expertise de todas essa operação foi buscada na Europa, durante a Copa da Alemanha, em 2006, passando por períodos de estágios e aprimoramento no Mundial da África do Sul, em 2010, e depois na Olimpíada de Londres, em 2012. Trata-se de uma troca de conhecimento que interessa a todos. Sabe-se que o equivalente a agentes federais russos, país-sede da Copa do Mundo de 2018, estarão no Brasil em 2014. Querem aprender.

O legado desse controle de comando fica para Belo Horizonte. O CICC foi projetado para a Copa do Mundo, mas também é usado para monitorar, ajudar e prevenir todos os grandes eventos que possam acontecer na cidade mineira. Em 2014, as 32 seleções da competição receberão esse mesmo tipo de tratamento, como ocorreu com os outros sete times desta Copa das Confederações.