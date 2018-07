Seleção brasileira é recebida com festa no Recife antes de Uruguai

A delegação da seleção brasileira chegou na tarde desta quinta-feira ao Recife, onde enfrenta o Uruguai na sexta-feira, às 21h45, na Arena Pernambuco, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Os comandados de Dunga foram bastante ovacionados pelos torcedores presentes na frente do hotel onde os atletas ficarão concentrados para o jogo.

De acordo com a programação divulgada pela CBF, os atletas vão almoçar e no começo da noite deixam o hotel rumo ao estádio, onde às 19h30 farão um treinamento para reconhecimento do gramado, já que a seleção brasileira nunca atuou na nova arena pernambucana.

O jogador mais ovacionado pelos torcedores, como não podia deixar de ser, foi Neymar. Muitas garotas gritavam cerca de três horas antes dos atletas chegarem e se intitulavam "Neymarzetes com muito orgulho e com muito amor".

Nenhum jogador ou membro da comissão técnica parou para atender os torcedores ou a imprensa, mas muitos deles fizeram questão de acenar, como o próprio Neymar.

O atacante deu dois sustos no treino de quarta-feira. Antes da atividade, reclamou de dores musculares e precisou ir até um hospital em Teresópolis para fazer exames, mas nada foi constatado. Durante o treino, nos minutos finais, sentiu dores no pé após uma pancada e, depois de alguns minutos sentado, se levantou e caminhou normalmente.

Nesta quinta-feira, ele também demonstrou não ter problema algum para caminhar na chegada ao hotel no Recife. O atacante e o técnico Dunga darão entrevistas coletivas às 19h, na Arena Pernambuco.