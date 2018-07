Seleção brasileira encerra ano em 4º no ranking feminino da Fifa

ZURIQUE - A seleção brasileira feminina de futebol encerrará o ano na quarta colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira. Com 2.031 pontos, a equipe nacional só está atrás dos Estados Unidos (2.228), Alemanha (2.156) e Japão (2.071). Mas já está com sua posição ameaçada por seleções rivais.

A França, que desbancou a Suécia no quinto lugar, soma 2.027 pontos, enquanto as suecas tem 2.021. Se as rivais mantiverem a ascensão no próximo ranking, a ser divulgado somente em 28 de março de 2014, o Brasil poderá deixar o Top 5 pela primeira vez desde o ano de 2007.

As francesas alcançaram a melhor colocação da história, enquanto as suecas estão em sua pior posição dos últimos anos. Canadá (1978), Noruega (1973), Austrália (1957) e Coreia do Norte (1956) completam o Top 10 do ranking.

A Noruega também é um dos destaques do atual ranking. Mantendo a evolução das últimas listas, as norueguesas subiram duas posições para figurar agora em 8º. Enquanto isso, as australianas perderam uma colocação e as norte-coreanas, duas.

As mudanças se devem aos diversos amistosos que movimentaram a Europa nos últimos quatro meses. O ranking anterior havia sido liberado em agosto deste ano.