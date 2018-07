Seleção brasileira encerra primeira fase do trabalho

A seleção brasileira encerrou neste sábado a primeira parte do trabalho de preparação para a disputa da Copa do Mundo. Reunido desde a manhã de sexta-feira no CT do Caju, em Curitiba, o grupo já passou por uma intensa bateria de testes físicos e exames médicos. Agora, a partir deste domingo, começam os treinos dentro de campo - mas os jogadores só devem ver bola na terça.

Veja também:

Michel Bastos luta para se firmar

Possível substituto, Daniel Alves aposta em Kaká

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Neste sábado, os jogadores cumpriram a rotina do dia anterior, totalmente dedicado aos testes e exames. Nem mesmo o sol que apareceu em Curitiba no começo da tarde, para amenizar o frio, foi capaz de tirar alguém do prédio central do CT do Caju. O grupo também aproveitou para acompanhar pela tevê a final da Liga dos Campeões da Europa, todos na torcida pela Internazionale, time italiano onde jogam os brasileiros Júlio César, Maicon e Lúcio, que venceu o Bayern de Munique e conquistou o título.

Segundo o preparador físico Paulo Paixão e o médico José Luís Runco, esses testes e exames que foram feitos agora são fundamentais para orientar todo trabalho que será realizado até o final da Copa do Mundo. A CBF, no entanto, ainda não divulgou os resultados das avaliações dos jogadores, que passaram os dois primeiros dias de preparação reclusos nas dependências internas do CT do Caju.

A partir de agora, o trabalho ficará concentrado com Paulo Paixão e seu auxiliar Fábio Mahseredjian, tanto nos campos do CT do Caju quanto na sala de musculação. Por enquanto, Dunga apenas acompanha o que tem sido feito pelos profissionais de sua comissão técnica. Mesmo porque os treinos com bola devem começar somente na terça-feira, na véspera do embarque da delegação para a África do Sul.

Com os treinos nos campos do CT do Caju, a partir deste domingo, os torcedores de Curitiba poderão ter pelo menos algum contato visual com os jogadores, que até agora ficaram isolados e reclusos. O público não poderá entrar no local, mas, como já tem acontecido, não faltará gente subindo nos muros para tentar acompanhar as atividades da seleção brasileira. E, dessa vez, será possível ver alguma coisa.