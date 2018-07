Seleção brasileira enfrentará a Escócia em 27 de março na Inglaterra

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota oficial em seu site, no final desta manhã de terça-feira, para confirmar que a seleção brasileira fará um amistoso contra a Escócia, no próximo dia 27 de março, no Emirates Stadium, em Londres.

O jogo na casa do Arsenal será o segundo confronto da seleção comandada pelo técnico Mano Menezes neste ano. No primeiro, disputado do Stade de France, na última quarta-feira, o Brasil foi derrotado pela França por 1 a 0.

O confronto diante da Escócia será o sexto do Brasil após a Copa do Mundo. Depois do Mundial, a seleção principal realizou quatro amistosos em 2010. O primeiro ocorreu em agosto, quando o País venceu os Estados Unidos por 2 a 0, em New Jersey, no jogo que marcou a estreia de Mano Menezes. Em seguida, em outubro, a equipe nacional bateu o Irã por 3 a 0, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, quatro dias antes de superar a Ucrânia por 3 a 0, em Derby, na Inglaterra. Já em novembro, em Doha, no Catar, o Brasil fechou 2010 com derrota por 1 a 0 para a Argentina, que ganhou com um gol de Messi no final da partida.

O amistoso contra os escoceses deverá marcar o retorno do atacante Neymar à seleção principal, depois de o jogador ter defendido com grande brilho o Brasil na campanha do Campeonato Sul-Americano Sub-20, no qual terminou como artilheiro e foi decisivo para garantir o título e a vaga para a Olimpíada de Londres. Por estar defendendo o time sub-20, o astro santista ficou fora do amistoso contra os franceses.

