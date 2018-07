Seleção brasileira enfrentará a Turquia em amistoso em novembro

RIO - A CBF confirmou nesta quinta-feira mais um adversário da seleção brasileira nos amistosos que serão disputados ainda neste ano após a Copa do Mundo, talvez não mais sob o comando de Felipão e Parreira. No dia 12 de novembro, na cidade de Istambul, a equipe vai enfrentar a Turquia, em jogo ainda sem horário definido. A seleção turca não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo e ocupa atualmente a 39ª colocação no ranking da Fifa.

Mas a Turquia esteve na rota do Brasil na conquista do quinto título mundial, em 2002, quando foi batida por 2 a 1, na fase de grupos, e 1 a 0, nas semifinais. Não foram jogos fáceis para Felipão e seu elenco, liderado por Rivaldo e Ronaldo.

O último jogo entre as duas seleções ocorreu em 5 de junho de 2007, em amistoso disputado em Dortmund, na Alemanha, que terminou empatado em 0 a 0. No total, o Brasil já enfrentou a Turquia em cinco partidas oficiais, com três vitórias e dois empates.

Anteriormente, a CBF já havia confirmado que a seleção brasileira enfrentará a Argentina dia 11 de outubro, no Estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, em jogo válido pelo Superclássico das Américas, dessa vez disputado em partida única e com todas as estrelas das respectivas delegações.

Esses dois jogos serão realizados depois da Copa do Mundo, marcada para ser disputada nos meses de junho e julho. Antes do torneio mundial, que começa dia 12 de junho, a seleção brasileira disputará amistosos contra o Panamá (dia 3 de junho, em Goiânia) e diante da Sérvia (dia 6 de junho, em São Paulo).

O Brasil abrirá a Copa do Mundo em 12 de junho, na Arena Corinthians, diante da Croácia. Depois, o time de Felipão e Neymar terá pela frente México (dia 17, em Fortaleza) e Camarões (dia 23, em Brasília), pela fase de grupos.