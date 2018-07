Seleção brasileira entra na fase final de testes

BASILEIA - Faltando apenas oito jogos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2014, a seleção de Luiz Felipe Scolari inicia a fase final da preparação. O time chegou na última segunda-feira à Basileia onde enfrenta na quarta-feira a seleção da Suíça no primeiro jogo depois da conquista da Copa das Confederações. De cara, enfrentará a melhor defesa de todas as Eliminatórias para a Copa de 2014: um gol sofrido em seis jogos.

Scolari usará os jogos que faltam para dar maior entrosamento ao grupo e fazer alguns testes com jogadores que possam ser aproveitados como alternativas. A base, porém, ele já tem. O problema é que, até a estreia no Mundial, o time não disputará um só jogo competitivo, algo que preocupa jogadores e comissão técnica.

Se por meses a seleção viveu um clima de tensão, a conquista da Copa das Confederações foi o que Scolari precisava para trabalhar com tranquilidade. Na Europa, a vitória sobre a Espanha na final do torneio mudou a percepção sobre o Brasil. Hoje, todas as oito principais casas de apostas do Velho Continente colocam o Brasil como favorito para vencer o Mundial de 2014. Até Neymar entrou para a lista dos três favoritos a levar a Bola de Ouro da Fifa em 2013.

David Luiz, um dos destaques da Copa das Confederações, aponta para o excelente clima que o grupo vive hoje. "Viemos com o oxigênio puro, de alegria e felicidade. Estamos muito felizes e criando muito mais identidade vencedora. Esse é o melhor ambiente que vivi no futebol", declarou.

Dante, zagueiro do Bayern de Munique, confirma que os alemães voltaram a prestar mais atenção no Brasil após a Copa das Confederações. "Eles estão um pouco mais preocupados com a seleção", disse. "Agora eles sabem que a seleção brasileira tem uma base. Eles têm uma visão diferente. Não tinham perdido o respeito, mas com o título está voltando aquela mentalidade (maior respeito)."

"A fase é maravilhosa", disse Fred, artilheiro da Era Scolari. "Felipão colocou o estilo dele. O grupo entendeu bem. É um espírito diferente. Conquistamos a confiança interna e externa, o que dá moral. Estamos no caminho certo." O atacante, porém, sabe que a seleção precisa evoluir para tentar conquistar o hexacampeonato. "Ainda temos de crescer muito em todos os amistosos para chegar preparados para ganhar a Copa, que vai ser mais difícil", disse.

Scolari sabe que voltou a estar entre os favoritos para conquistar o Mundial. Mas já reconheceu a pessoas próximas que disputar apenas amistosos pode ser um problema, enquanto as demais seleções estão atuando nas Eliminatórias.

Não por acaso, sua estratégia é a de usar esse período para dar confiança aos jogadores e garantir o melhor entrosamento possível. Em sua convocação para o jogo desta semana, deu claras indicações de que já tem sua base para o time. Os oito amistosos que restam servirão apenas para observar alguns poucos jogadores.

Um exemplo seria o lateral-esquerdo Maxwell, do Paris Saint-Germain, a única novidade na convocação de Felipão para o jogo de quarta. Em uma entrevista ao site da Federação Suíça de Futebol, Scolari deu indicações sobre a sequência da preparação. "Não existem portas fechadas", disse ao ser questionado sobre Kaká ou Ronaldinho Gaúcho. "Vou testar jogadores nos próximos jogos de setembro e outubro". Mas deixou claro que as vagas são poucas. "Dois, três ou quatro jogadores para observar e compilar meu time ideal para a Copa. O processo ainda não acabou", disse.

Adversários fracos. Justamente para completar o trabalho, os oito jogos que restam não serão contra seleções de ponta. Amanhã, o time enfrentará a defesa menos vazada das Eliminatórias e uma equipe que, apesar do futebol regular, deve ir para sua terceira Copa seguida. O atacante Fred sabe que sua tarefa não será das mais fáceis. "Eles têm uma boa defesa". Além da Suíça, o Brasil enfrenta a Austrália e Portugal em setembro. Em outubro, serão mais duas datas, possivelmente na Ásia. África do Sul e Coreia podem ser os adversários.Já em novembro as datas reservadas não têm ainda uma definição sobre os adversários. Mas os jogos deverão ocorrer no Brasil para marcar a inauguração de estádios que serão usados na Copa. Em 2014, haverá apenas um amistoso – em março. Em maio, Felipão terá de entregar à Fifa a lista final dos 23 jogadores que irão ao Mundial.

"O importante é aproveitar cada uma dessas oportunidades que nos serão dadas até 2014", afirmou David Luiz, opinião compartilhada por Oscar. Paulinho, agora do Tottenham, adotou o mesmo discurso. "Vamos aproveitar cada chance que tivermos", afirmou.

"A Copa está cada vez mais próxima e vou lutar bastante para confirmar a minha presença", disse Lucas. Ele reconhece que só realizar amistosos pode ser um problema na preparação da seleção. "A vontade vai ter de compensar", afirmou.