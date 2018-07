Seleção brasileira estreia em fevereiro de 2012 contra a Bósnia

SÃO PAULO - A CBF divulgou nesta quinta-feira o calendário de jogos da seleção brasileira para o primeiro semestre de 2012. A entidade confirmou as datas e os locais de cinco amistosos, sendo que o primeiro deles será contra a Bósnia-Herzegovina, na Suíça, em cidade ainda não definida, no dia 28 de fevereiro.

Em seguida, o time comandando pelo técnico Mano Menezes irá realizar um duelo contra a Dinamarca, no dia 26 de maio, em Hamburgo, na Alemanha, antes de iniciar uma série de três amistosos nos Estados Unidos. O primeiro deles será no dia 30 ou 31 de maio, contra a seleção da casa, em duelo que será realizado em Boston ou Washington, segundo informou a entidade.

Após encarar os norte-americanos, os brasileiros medirá forças com o México, em 3 de junho, em Dallas, seis dias antes de fechar a passagem pelos Estados Unidos com uma partida diante da Argentina, em New Jersey.

Os cinco amistosos agendados pela CBF servirão para Mano Menezes realizar os últimos testes antes da disputa dos Jogos Olímpicos de 2012, principal prioridade da seleção brasileira nesta temporada, pois o Brasil buscará em Londres uma inédita medalha de ouro para o futebol nacional.

A Olimpíada será realizada entre 27 de julho e 12 de agosto na capital inglesa. Três dias após o término da grandiosa competição, o Brasil deverá enfrentar a Suécia, em Estocolmo. A CBF ainda não confirmou este amistoso, mas ele já consta no calendário da Fifa.

Confira os próximos amistosos da seleção brasileira:

28 de fevereiro (na Suíça)

Bósnia Herzegovina

26 de maio (em Hamburgo, na Alemanha)

Dinamarca

30 ou 31 de maio (em Boston ou Washington)

Estados Unidos

3 de junho (em Dallas, nos EUA)

México

9 de junho (em New Jersey, nos EUA)

Argentina