Seleção brasileira fará amistoso contra a Itália em março

RIO - A CBF anunciou nesta sexta-feira que a seleção brasileira fará amistoso contra a Itália no dia 21 de março, em Genebra, na Suíça. Será o segundo compromisso do Brasil sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que foi contratado no final de novembro para substituir o demitido Mano Menezes - a estreia dele será em 6 de fevereiro, diante da Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

Agora, o Brasil já tem quatro amistosos confirmados para o primeiro semestre, antes da disputa da Copa das Confederações. Em junho, a seleção brasileira fará dois jogos na sequência: no dia 2, encara novamente a Inglaterra, dessa vez no Maracanã, no Rio; e no dia 9, o confronto será contra a França, no Mineirão, em Belo Horizonte. Assim, Felipão terá pela frente só campeões mundiais.

Ainda existe a possibilidade de acontecer mais um amistoso no primeiro semestre, aproveitando outra data reservada pela Fifa para confrontos entre seleções: 26 de março. Mas a CBF ainda procura adversário para aproveitar esse dia. Depois, o Brasil encara a disputa da Copa das Confederações de 15 a 30 de junho, quando irá enfrentar Japão, México e Itália na primeira fase.